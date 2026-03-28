冬季オリンピック開催の影響もあり、2026年の冬ドラマは3月下旬まで放送が続いた作品も多い。見応えのある作品が多かったクールだけに、ギリギリまで楽しめたのは嬉しい限りだが、そんな冬ドラマを盛り上げた要因の一つとして、「子役の活躍」が挙げられる。かわいらしさで大人視聴者をとりこにしつつ、時に大人顔負けの迫真の演技で涙を誘う……そんな子役たちの中でも、最も冬ドラマを盛り上げたMVPは誰だろう？ 参考：