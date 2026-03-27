「スノーピーク（Snow Peak）」が、高知県・いの町の管理釣り場「中野川指定管理釣場」の運営を4月1日に開始する。遊漁券オンラインアプリ「FISH PASS」による完全予約制で、入渓は1日10人まで。1日券の価格は4000円。スノーピークが管理釣り場の運営の行うのは今回が初となる。【画像をもっと見る】中野川指定管理釣場は、1993年から予約制の指定管理釣り場として運営。釣り人が落ち着いて楽しめる環境が保たれ、自然本来の渓