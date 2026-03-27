「ミスターイット（mister it.）」が、2026年春夏コレクションのポップアップ開催にあわせ、デザイナー砂川卓也によるドレーピングパフォーマンス「Open Fitting（Draping）」をMIDWEST TOKYOで開催する。4月10日18時から。【画像をもっと見る】パフォーマンスでは、天井から垂らした布をトルソーに沿わせながら形を生み出していくドレーピングの過程を披露。衣服として完成する前の段階に焦点を当て、布が形を得ていくプロセ