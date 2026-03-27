「ギャップ（Gap）」が、ニューヨーク発ストリートブランド「アウェイク ニューヨーク（Awake NY）」とのコラボレーションコレクションを3月28日に発売する。取扱店舗は、新宿フラッグス店、心斎橋店、公式オンラインストア。アウェイク ニューヨークのクリエイティブディレクター アンジェロ・バク（Angelo Baque）に、自身のキャリアとブランド運営への考え、同コラボについて聞いた。【画像をもっと見る】バクは「ステュー