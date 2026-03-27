ニットウェアブランド「ジョン スメドレー（JOHN SMEDLEY）」が、神奈川県鎌倉市に位置するうつわのギャラリー「うつわ祥見 KAMAKURA」のセレクト展を、ジョン スメドレー 青山店で開催する。期間は3月28日から4月12日まで。【画像をもっと見る】同展では、尾形アツシ、木曽志真雄、升たか、村上躍の4人のうつわ作家による作品を出展。尾形による「荒山粉引めし碗」「ヒビ粉引長方皿」、木曽が手掛けた「織部8寸皿」「織部8寸