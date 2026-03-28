28日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比93ポイント安の3507ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 4062.93ポイントボリンジャーバンド3σ 3935.04ポイントボリンジャーバンド2σ 3807.14ポイントボリンジャーバンド1σ 3728.50ポイント一目均衡表・先行スパン1（雲上限） 3694.25ポイント一目均衡表・基準線 3679.24ポイント2