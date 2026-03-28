28日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比49ポイント安の686ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 817.03ポイントボリンジャーバンド3σ 793.46ポイントボリンジャーバンド2σ 769.89ポイントボリンジャーバンド1σ 746.32ポイント25日移動平均 734.40ポイント27日東証グロース市場250指数現物終値