この記事をまとめると ■パッケージングとはエンジンや足まわりを含めた車両全体の配置設計を指す ■ホンダN-BOXは空間効率を重視し室内や荷室の広さを最大化する工夫が施されている ■一方でスポーツカーでは走行性能やデザインを優先して運動性能を高める設計が採用される 軽もスポーツカーも鍵は配置にあり クルマの分野では、しばしば「パッケージング」という言葉が使われる。日常用語の「パッケージ」は「包装」とか「詰め