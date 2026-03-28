人気お笑いトリオのメンバーが、自身のプライベートなデート動画が、本人の知らないところでSNS上に拡散されている事実に驚愕したエピソードを語った。投稿者はなんと実の妻であり、すでに数万件のリアクションが寄せられるほどの反響を呼んでいるという。【映像】妻がTikTokにアップした問題の動画（実際の様子）かまいたちがMCを務める25日の『これ余談なんですけど…』で、和田まんじゅうが「妻が僕らのデート動画を勝手にT