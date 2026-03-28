プロ野球2026シーズンが27日開幕。各地で6試合が行われ、投打で史上初や74年ぶりの記録が生まれました。巨人対阪神の試合では、1番バッターのキャベッジ選手が阪神・村上頌樹投手から今季プロ野球第1号の先頭打者ホームランを放ちます。すると直後、DeNA対ヤクルト戦では牧秀悟選手がヤクルト・吉村貢司郎投手から初球先頭打者ホームランを放ちました。先に打ったキャベッジ選手は2021年の楽天・辰己涼介選手以来となる史上20人目