元乃木坂46のメンバーで、女優の北川悠理（24）が28日までに自身のインスタグラムを更新。ドレスアップした近況ショットを公開した。自身のインスタグラムで「4/3、24:45-フジテレビさん他にて放送予定の『界隈×界隈〜そっちナニ流行ってる？〜』に出演させて頂きます。最近ラスベガスにて開催されたアワードセレモニーの取材に行かせて頂きました！」と報告。「久々の日本のテレビ番組、初めてさせて頂いた英語と日本語で