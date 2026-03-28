お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーが、日本テレビ系情報番組『DayDay.』(毎週月〜金曜9:00〜)に、30日から月曜メンバーに加入することが28日、発表された。27日まで裏番組の『サン!シャイン』(フジテレビ)に出演しており、朝番組を“移籍”する形となる。(左から)山里亮太、カズレーザーカズレーザーの初回出演となる30日の放送では、MCの山里亮太(南海キャンディーズ)とともに初のタッグロケ企画を実施。主役になりきれ