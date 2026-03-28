2026年1月に始まった冬ドラマが続々と最終回を迎えている。今回クランクイン！編集部では、2026年1月〜3月にかけて放送されていた「冬ドラマ」から、好きだった作品を尋ねるアンケート調査を実施。2000人以上が答えた第1位に輝いたのは、伊野尾慧（Hey！ Say！ JUMP）と松本穂香がダブル主演した『50分間の恋人』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜22時15分）だった。【写真】「面白かった2026年冬ドラマ」ランキング10位〜1位