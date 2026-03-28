「今日、何作ろう？」と考える時間が、料理そのものより負担に感じることはありませんか。そんなときに返ってくる「なんでもいい」の一言……。今回は、筆者の友人から聞いた、日々の献立にまつわるエピソードをご紹介します。 適当でいいよ