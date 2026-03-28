2025年6月に日向坂46を卒業した富田鈴花が、ミュージカル『GYPSY』に出演する。彼女が演じるのは、歌やダンスで脚光を浴びながらも、自分らしさを模索し葛藤する次女・ジューン。自身にとっても歌は「切っても切り離せない存在」だと話す富田に、本作への思いやグループ卒業後の近況、今後の展望などを語ってもらった。【写真】スージーらしさあふれる笑顔から大人の表情まで！富田鈴花の魅力が詰まった撮りおろしショットをチ