埼玉県上福岡市出身の女優・星野真里が同郷の芸能人とのショットを公開し話題を呼んでいる。２７日にインスタグラムで「『謎解き！伝説のミステリー新説！信長から秀吉へなぜ天下を獲れた？７つの謎ＳＰ』またまた楽しいロケに参加させていただきました！」と始めて、「２枚目の写真をよくみてください鷹を手にしているのは私です貴重な経験をさせていただきました」とつづり、鷹を手に乗せる姿をアップした。続けて「