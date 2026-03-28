俳優のケビン・コスナーが、新作映画「Honeymoon With Harry」で、俳優のジェイク・ギレンホールと共演する。バート・ベイカー氏による同名小説を原作とした新作は、4月からオーストラリアで撮影開始の見込みで、監督には俳優のウィル・スミスと女優マーゴット・ロビー主演の「フォーカス」などで知られるグレン・フィカーラ氏とジョン・レクア氏が予定されている。 【