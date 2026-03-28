金曜日にお酒を飲み過ぎてしまい、翌日に二日酔いに悩まされてしまった経験がある人は多いと思います。症状で貴重な休みを無駄にしないためにも、二日酔いをできるだけ早めに解消したい場合、どうすればよいのでしょうか。二日酔いを放置するリスクも含め、用賀きくち内科 肝臓・内視鏡クリニック（東京都世田谷区）院長でアルコールアディクション学会理事、肝臓学会専門医、消化器病学会専門医の菊池真大さんに聞きました。【