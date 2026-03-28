清水の宇野禅斗「これからもっと高いレベルでやっていくにあたって」清水エスパルスのMF宇野禅斗が、驚異的なスタッツを残している。J1リーグ第8節を終了した時点のブロック総数ランキングで、3位となる27回を記録。ブロック総数とは相手のシュートやパスなどを阻止した回数だが、怪我の影響もあって宇野が先発した試合はまだ4試合のみ。1試合換算だと圧倒的だとわかる。「ここまでPKが多かったなかでやっと複数得点を取れたとい