森保監督が指名したことを明かした日本代表MF堂安律が森保ジャパンの“新”キャプテンに就任した。チームは3月28日にスコットランド・グラスゴーで同国と対戦。27日に試合会場のハムデンパークで前日会見に臨んだ森保一監督が負傷で選外のMF遠藤航に代わって「堂安律をチーム主将として伝えた」と明かした。プロキャリアででは初。立ち上げ当初から牽引してきた10番が北中米ワールドカップ（W杯）前、最後の活動で先頭に立つ。（