G大阪のユニフォームに注目Jリーグ百年構想リーグは2月から6月までの4か月間に渡り開催され、J1は東西に、J2・J3は東西にそれぞれ2グループの計4グループに分けて戦っている。そんななか、サッカーユニフォーム研究家である「ともさん」はガンバ大阪が特別シーズンで着用する1着に注目している。G大阪のJリーグ百年構想リーグのユニフォーム、ガンバ大阪の象徴でもあるストライプを再解釈。ヒュンメルを代表するシェブロンライ