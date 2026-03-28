【ワシントン＝中根圭一】アポロ計画以来半世紀ぶりとなる有人の月周回探査計画「アルテミス２」に参加する米国とカナダの宇宙飛行士４人が２７日、打ち上げ施設のある米フロリダ州のケネディ宇宙センターに到着した。日本時間４月２日午前、宇宙船「オリオン」に搭乗し、出発する。米主導の有人月探査「アルテミス計画」の第２弾で、高さ９８メートルの大型ロケット「スペース・ローンチ・システム（ＳＬＳ）」で打ち上げられ