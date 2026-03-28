ゴルフ界のスター、タイガー・ウッズ選手が27日、薬物の影響を受けて車を運転したとして逮捕されました。ウッズ選手は逮捕直前に横転事故を起こしていました。捜査当局によりますと、タイガー・ウッズ選手はアメリカ南部フロリダ州で27日午後2時ごろ、薬物の影響を受けて車を運転したとして逮捕されました。ウッズ選手は逮捕直前、前のトラックを抜かそうとしたところ、接触し横転する事故を起こしていました。呼気検査と尿検査で