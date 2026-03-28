【カイロ共同】イエメンの親イラン武装組織フーシ派は27日の声明で、米イスラエルによる対イラン攻撃の激化が続いた場合には「軍事介入」すると警告した。紅海などでの商船攻撃を再開させる恐れがある。エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡が事実上封鎖される中、フーシ派が商船攻撃を再開すれば、サプライチェーン（供給網）のさらなる混乱は必至だ。フーシ派は2023年10月のパレスチナ自治区ガザの戦闘開始を受け、貨物船やタン