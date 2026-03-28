バチカンのシスティーナ礼拝堂にあるミケランジェロの大壁画「最後の審判」＝2021年5月（AP＝共同）【ローマ共同】バチカン美術館は27日、バチカンのシスティーナ礼拝堂にあるミケランジェロの大壁画「最後の審判」の大規模な修復作業が完了したと発表した。壁画の表面に付着した汚れなどを除去し「本来の色彩を取り戻した」としている。除去作業には和紙も活用したという。バチカン公式メディアが報じた。修復作業は約30年ぶ