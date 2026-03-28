再会を喜ぶゴールデンレトリバーの姿が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で326万4000回再生を突破し、「嬉しさがすごく伝わります」「数年ぶりに会うかのよう」「思わず泣いてしまいました」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：1ヶ月半ぶりに大型犬と再会→抱き合った瞬間に…嬉しすぎて『号泣してしまう光景』】 1ヶ月半ぶりのパパとの再会 Instagramアカウント「olio