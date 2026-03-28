三菱ふそうで新装！「日本初の寝台バス」日本で唯一のフルフラットシート「ソメイユプロフォン」を装備した夜行バスが、高知駅前観光の運行する東京〜鳴門（徳島）・高知間の「フラットン」です。2026年3月19日、同社が東京で報道向けの貸切運行を行いました。 【え…！】これが「日本初の寝台バス」とその“神席”です（写真）「フラットン」は2026年1月に定期運行を開始。前年に行っていたモニター運行で寄せられた意見を反映