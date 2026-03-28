飼い主さんだと気付かなかったスタンダードプードルさんのリアクションが反響を呼んでいます。話題となっている投稿には「チラ見してるｗｗ」「可愛すぎ」「完全に置物」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：夜、大型犬に車の中で待ってもらった結果→戻ると運転席にいて…まさかの『知らない人が来た』と警戒する光景】 車に戻ってみたら… Instagramアカウント「vanilla.cocoa.c.c」の投稿主