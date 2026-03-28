国際親善試合が27日に行われ、イングランド代表とウルグアイ代表が対戦した。日本代表との対戦を3月31日（日本時間4月1日）に控えるイングランドは、FIFAワールドカップ2026欧州予選をグループ首位で終え、8大会連続17回目の本大会出場を果たした。1966年大会以来となる優勝に向け、まずはウルグアイを『ウェンブリー・スタジアム』に迎えて強化・調整を図った。対するウルグアイは、FIFAワールドカップ2026南米予選を4位で