「堂安律をチームキャプテンに決めて、選手たちには伝えています」。森保一監督は27日に行われたキリンワールドチャレンジ2026 スコットランド代表戦の前日会見で、こう明かした。チームキャプテンの遠藤航、遠藤不在時に腕章を巻くことが多かった南野拓実も、今回はケガで不在となる。森保監督は経験豊富な谷口彰悟や伊東純也の名前も挙げつつ、「長く共に戦わせてもらった中、いつもリーダーシップを取ってくれていますし、チ