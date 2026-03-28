国際親善試合が27日に行われ、オランダ代表とノルウェー代表が対戦した。FIFAワールドカップ2026で日本代表と同じグループFに入ったオランダは、欧州予選・グループGを首位で突破。2大会連続12回目の本大会出場を決めた。対するノルウェー代表も欧州予選・グループIでイタリア代表を抑え首位で通過し、7大会ぶり4回目の本大会への切符を手にした。両チームともに、6月の開幕に向けて国際親善試合でさらなる強化・調整を図った