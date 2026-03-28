巨額の赤字を抱える市立室蘭総合病院が２０２７年度末で閉院する方針となり、市民に衝撃が走りました。物価高などで経営環境が厳しさを増している地方の公立病院の現状を取材しました。 複数の診療科を受診病院がバラバラになると…「体がきつい」 北海道室蘭市に暮らす澤田さん夫婦です。月に２～３回、近くの市立病院に通っています。（記者）「すごい量ですね」（澤田雅子さん）「先生が９０何日分くれるんです」