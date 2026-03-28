松永久秀の居城だった信貴山城跡（奈良県平群町、写真：k-hiro／PIXTA）2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長にスポットライトが当てられ、そのユニークな視点で話題を呼んでいる。天下人となる秀吉（演：池松壮亮）を、秀長（演：仲野太賀）は右腕としていかに支えたのだろうか。第11回「本圀寺（ほんこくじ）の変」では、三好三人衆が、信長が不在のタイミングを狙って、新たに将軍となった足利義昭