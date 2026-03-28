1995年、日本がイングランドと初対戦したときの観戦プログラム。表紙の絵は蹴鞠だった３月28日（現地時間）にスコットランドと、3月31日（同）にイングランドと対戦する日本。果たしてサッカーの母国、イギリスの人々はこの試合をどうとらえ、日本代表にどんな印象を抱いているのか。スコットランド、イングランドのジャーナリストに聞いた――。３月も後半に入り、2025−26シーズン最後の代表ウィークが訪れる。開幕まで約２