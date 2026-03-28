ダービージョッキー大西直宏が読む「３連単のヒモ穴」――上半期の「スプリント王決定戦」ＧＩ高松宮記念（中京・芝1200ｍ）が３月29日に行なわれます。大西さんは現役時代、2005年にカルストンライトオで参戦されています。大西直宏（以下、大西）当日の馬場は「良馬場」発表でしたが、冬場から使い込まれてきた影響もあって、芝コースの内側はかなり掘れてコンディションは決してよくありませんでした。カルストンライトオは好