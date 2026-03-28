ABEMAは、3月28日20時40分（日本時間）から、UAE・メイダン競馬場で行われる「ドバイワールドカップデー」を無料中継する。メインのドバイワールドカップ（G1）を含む全レースを配信する。ドバイワールドカップ（G1）はダート2000メートルで行われる世界最高峰のレースのひとつ。高額賞金を誇り、各国のトップホースが集結する国際競走として知られる。日本馬にとっても重要な目標レースであり、これまで数々の名勝負が繰り広