¡ÚÁÀ¤¤¤Î¿Íµ¤ÇöÇÏ¤Ï¡©¡Û£³·î29Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢Ãæµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç£´ºÐ°Ê¾åÇÏ¤Ë¤è¤ë£Ç?¹â¾¾µÜµ­Ç°¡Ê¼Ç1200£í¡Ë¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ïº£Ç¯ºÇ½é¤ÎJRA¼Ç£Ç?¥ì¡¼¥¹¡£ºòÇ¯¤Î¾¡¤ÁÇÏ¥µ¥È¥Î¥ì¡¼¥ô¡¢ºòÇ¯¤Î£Ç?¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º£Ó¾¡¤ÁÇÏ¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¥Í¥ê¥¢¥ó¡¢£Ç?NHK¥Þ¥¤¥ë£Ã¾¡¤ÁÇÏ¥Ñ¥ó¥¸¥ã¥¿¥ï¡¼¡¢2023Ç¯¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º£Ó¾¡¤ÁÇÏ¥Þ¥Þ¥³¥Á¥ã¡¢¤³¤Î¥ì¡¼¥¹£³Ç¯Ï¢Â³¤Ç£²Ãå¤Î¥Ê¥à¥é¥¯¥ì¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÀÓÇÏ¤¬½ÐÁöÍ½Äê¤Ç¡¢º®Àï¤«¤Ä¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÁè¤¤¤¬Í½ÁÛ¤µ