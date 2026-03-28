東京シティ競馬（TCK）は3月27日、令和7年度の開催を終了し、年間売得金が2075億2283万2110円（前年比101.8％）となり、過去最高を更新したと発表した。1日平均売得金も21億1757万9920円（同102.9％）で、こちらも過去最高となった。開催は98日間で実施され、前年度（99日間）の2037億6551万770円を上回る結果となった。売得金はいずれもSPAT4LOTOを含んだ数値となる。【TCK】40周年のトゥインクルレース開幕…京浜盃で羽田盃