「はくしむるち」［著］豊永浩平物語に満ちる「ぼくら」の声が生者と死者を結びつけ、その共振が火花を散らす。並行して進むのは、二つの物語だ。沖縄本島に住む同級生の行生と瑞人、円鹿（まどか）と未祐。彼らの居場所は行生の大伯父・修仁の営む喫茶店「赤インコ」だ。オタクと揶揄（やゆ）されいじめに遭う行生を、瑞人は毎度救い出す。そんな行生は、街中にスプレーで絵を描くグラフィティにのめり込む。もう一つの物語