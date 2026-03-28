ショート動画でお金を稼ぐことはできるのか。成蹊大学客員教授の高橋暁子さんは「TikTokはYouTubeに比べて単価は低いがバズりやすく、TikTokだけで生活できる人も増えている。ただしBGM収益ではまったく食べていけないようだ」という――。写真＝iStock.com／lixu※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／lixu■LIVEでの投げ銭「総額1億5000万円超」もTikTokで稼げる人は複数出てきている。2024年6月、令和の虎二代目主宰の林尚