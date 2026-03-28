ＧＩ高松宮記念（３月29日／中京・芝1200ｍ）が引退レースとなるナムラクレア（牝７歳）。関西の競馬専門紙記者が同馬についてこう語る。「ナムラクレアは、見た目はずいぶんと"オバサン"になりました。若い頃に比べると、顔つきも体形もかなりくずれ加減。何より彼女自身から、"お母さんになりたがっている"という気配が伝わってくるんです。オンナ馬は母になる準備に入ると、体から養分が逃げないようにするために体毛が伸びる