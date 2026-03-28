「ライプニッツの輝ける７日間」［著］ミヒャエル・ケンペライプニッツは知の巨人だが、わかりやすくはない。一つのことに特化せず、あまりにも多くの領域で近代的精神の土台となる業績を残したからだ。こういう人物の伝記を書くのは容易ではない。だが、本書は彼の人生に重要な七つの日付を扱う映画のような構成でそれを成し遂げた。彼はニュートンとほぼ同時期に微積分を思いついた人物であり、2進法計算術の考察をしたこ