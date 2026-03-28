糖尿病は、血液中の糖の量が増えることで全身の血管や神経をじわじわと傷めていく病気だ。一般的に「膵臓」をいたわる生活を心がければ、糖尿病の予防や回復につながるとされている。しかし、いくら気をつけていても発症してしまうことももちろんあるだろう。そうなったとき恐ろしいのが、「腎臓」にまつわる糖尿病性腎症と呼ばれる合併症だ。はたして対策方法はあるのだろうか――。【前編記事】『春の健康診断「血糖値の帳尻合わ