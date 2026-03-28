「希望のチョコレート」［著］ジョン・タットリーシリアでチョコレート製造によって財を成した一家が、内戦で国を追われることになる。苦難の末に難民として渡ったカナダで、チョコレート製造を再開したところ瞬く間に成功を収める。本書は、そんなハダト家の軌跡を追った実話だ。カナダにも雇用をもたらしたこの家族の話は、難民受け入れの好事例として当時のトルドー首相によって紹介され、映画にもなった。難民にとっては