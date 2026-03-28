「エデンの裏側」［著］吉田篤弘アリス、ガリヴァー、星の王子さま、モモ。児童文学の中で誰もが一度は意識したことがあろう作品群だ。岩波少年文庫で手にしたな。前半は「物語の舞台袖」という章に収められ、いずれも創作のパートと「舞台袖からの報告」と称する書評的パートからなっている。しかも順に読み進めると、いつの間にやら語り手が入れ替わったりするから、懸命に物語の中を往来せねばならない。さらに「茶会」に