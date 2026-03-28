習近平政権の渡航自粛要請を受け、中国系航空各社は日本路線の座席数を最大半減させた。だが行き場を失った乗客は日本の航空会社にシフトし、JALは過去最高を更新。「制裁」の代償はむしろ、発動した中国側に集中していると、海外メディアは指摘する――。写真＝新華社／中国通信／時事通信フォト全人代軍代表団の全体会議に出席した習近平氏＝2026年3月7日 - 写真＝新華社／中国通信／時事通信フォト■中国系の減便で、日系エアラ