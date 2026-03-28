「デジタル時代の妖怪学」［著］渡部瑞希先月、「妖怪祭り！」と題するパリの美術館での公演で自作が演奏された際、会場が多様な客層で早々に満席となり驚いた。妖怪は文化の違いを超え、大きな関心を呼ぶようだ。「見えないけれども、いる」と集団的に感知される不穏な空気感を、漫画やアニメなどの媒体により表象化したものが元来の妖怪であるらしい。可視化によって、得体の知れないものへの「恐怖心や不安を軽減」する