¡Ö°¼à¥¤ÎË¡¡×¡ÎÃø¡ÏÀî±Û½¡°ì°æ¾åµ£¤Îµ£¤Ï¡Ö¤³¤ï¤·¡×¤ÈÆÉ¤à¤Î¤À¤È¡¢ËÜ½ñ¤Ç½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¡£Èà¤¬¡¢ÂçÆüËÜÄë¹ñ·ûË¡¤òµ¯Áð¤·¤¿¼çÍ×¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¡£¤½¤ì¤Û¤É¡¢»ä¤ÏÎò»Ë¤Ëºª¡Ê¤¯¤é¡Ë¤¤¡£¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ó¤Ê»ä¤Ç¤µ¤¨¤âË×Æþ¤·¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦Ç®ÎÌ¤¬¡¢ËÜ½ñ¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡£¹¾¸ÍËö´ü¡¢Çæ¡¹¿Ã¡Ê²¼µéÉð»Î¡Ë¤Î»°ÃË¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿°æ¾åµ£¤Ï¡¢ÇÙÉÂ¤òÉÂ¤à¤Û¤É¤Þ¤Ç¿È¤òºï¤Ã¤Æ³ØÌä¤ò½¤¤á¡¢Âçµ×ÊÝÍøÄÌ¤ä°ËÆ£ÇîÊ¸¤Ë¸«¤¤¤À¤µ¤ì¤¿¡£ÌÀ¼£28Ç¯¡¢51ºÐ¤ÇË×¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï