世界中から観光客が押し寄せる人気観光地となった、北海道・ニセコ。好景気に沸く一方で、外国人住人の爆発的な増加という課題も生まれている。いまニセコで何が起きているのか。地方観光地は、これから外国人とどう共生していけばよいのか。観光集客のスペシャリストで、著書に『観光ビジネス』がある内藤英賢氏が解説する。地方観光地で増えている外国人住人ニセコの外資進出の影響はホテル開発のみにとどまりません。ホテル開発