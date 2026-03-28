最新の調査によると、年間の美容施術件数は300万件超え。取材に応じた女性たちも「何もやっていない人のほうが珍しい」と口を揃えた。こうした美容整形の施術数増加の背景には、韓国カルチャーの浸透や、SNSでの美容系インフルエンサーの発信があるとされる。ただその裏では、まさかの「失敗」に泣く女性が続出していた。こうした整形トラブルの背景には何があるのか――。【前編記事】『「鼻の形が男性器みたい」侮辱から整形を決